Consumidor sentirá economia de R$ 0,03 por litro de gasolina

Segundo projeção do Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo), a economia que o consumidor fará a partir da redução do preço da gasolina será de R$ 0,03 por litro, menos que os R$ 0,05 estimados pela Petrobras.

José Alberto Gouveia, o presidente da entidade, justifica a diferença alegando uma alta nos preços do etanol, que sobem com a aproximação da entressafra da cana-de-açúcar, já que a gasolina vendida nos postos tem 27% do biocombustível na mistura.

A redução no valor do combustível foi anunciada na manhã dessa sexta-feira (14), pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente. Mas, de acordo com informações da Folha de S. Paulo, o motorista precisará ter paciência até sentir a economia no bolso, já que, historicamente, leva de quatro a seis semanas para o novo preço chegar aos postos, por causa dos estoques.

A expectativa, no entanto, é que a queda no preço dos combustíveis tenha impacto positivo para a inflação, que em setembro subiu 0,08%, o melhor resultado para o mês desde 1998.