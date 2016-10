Homem é preso acusado de comercializar arma de fogo

Agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil (NECAPC) prendeu na tarde desta sexta-feira, 14, Francisco da Chagas Dias de Melo, de 54 anos, acusado de comércio ilegal de arma de fogo. O meliante foi capturado no bairro Recanto dos Buritis.

Durante a ação policial o acusado não resistiu a voz de prisão. De acordo com os agentes da Polícia Civil as investigações apontaram que o mesmo realizava comércio ilegal de arma de fogo.

“O trabalho de investigação apontou prática de comercialização de produtos ilícitos, diante dos fatos, representamos contra o acusado, em concordância com o poder judiciário e obtevemos a medica que culminou com a prisão do investigado que será colocado a disposição da justiça”, explicou o delegado, Karlesso Nespoli.