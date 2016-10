Mãe já foi presa: Operação prende filho e nora com drogas e escopeta

Uma Operação da Polícia Civil do município de Xapuri, autorizada pelo Delegado Cristiano de Basto, coordenada pelo investigador Eurico Feitosa, conseguiram prender em flagrante delito, a jovem Sara Barbosa Santana, de 21 anos, quando a mesma estava chegando na cidade de Xapuri com quase 2 quilos de maconha e cocaína.

Sara que foi detida quando tentava chegar na cidade em um taxi vindo da fronteira, relatou para os investigadores após sua prisão que a droga era do seu esposo, que é menor de idade, estaria esperando ela chegar em casa com a droga.

De acordo com flagrante e relato de Sara, os investigadores foram até a residência localizada no Bairro Laranjal, onde surpreenderam e detiveram o menor. Já na residência do casal, foi encontrada em poder do companheiro de Sara, uma escopeta calibre 20, com quatro cartuchos deflagrados.

Segundo o investigador Eurico Feitosa e sua equipe, a mãe do menor, Ziomar Ferreira, foi presa no mês de maio de 2015, quando chegava na cidade de Xapuri com uma certa quantidade de maconha.

Ziomar foi autuada em flagrante por tráfico de entorpecentes pelo delegado plantonista, Sério Lopes, e seria transferida ao presídio estadual FOC para ficar a disposição da Justiça.

De acordo com um trabalho de investigação feita pelos policiais que prenderam o casal, ficou comprovado que os mesmo estavam praticando a venda de droga no bairro do Laranjal, na cidade de Xapuri.

O casal foi conduzido para a delegacia de polícia para os procedimentos de praxe.