No dia dos professores cateegoria pede valorização profissional

No Dia do Professor, comemorado neste dia 15 de outubro, o principal pedido da categoria, no Acre, é a valorização profissional, tanto pelos governantes, quanto pelos próprios alunos e pais de estudantes.

A data foi oficializada nacionalmente como feriado escolar em 14 de outubro de 1963 pelo Decreto Federal 52.682. O principal objetivo da criação do dia é fazer com que os estabelecimentos de ensino promovam solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, com a participação de alunos e familiares.

A presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (Sinproacre) Alcilene Gurgel diz que a categoria enfrenta diversos desafios. Um deles é o de vencer as doenças causadas por esforços exigidos do profissional, sem a ajuda do Governo.

A categoria reivindica ainda a redução do número de alunos por sala; salas climatizadas; formação continuada voltada para superar as dificuldades relativas à conteúdos e também um salário digno, de acordo com Alcilene.

Para comemorar na data, a sindicalista só cita a luta que está sendo travada com o governo por melhores condições de trabalho. “Temos a comemorar somente a luta que temos travado contra o governo por respeito e valorização profissional”, informa.

A professora de educação pré-escolar, Lara Cristina, 31, conta que o maior prazer da profissão é quando chega o fim do ano letivo e ela pode colher os frutos que plantou. “ Ver que o desempenho e o aprendizado do aluno chegou aos objetivos que você colocou é prazeroso. Apesar de ser árdua a profissão, isso nos move, é o que paga”, relata.

No entanto, Cristina reclama da desvalorização da profissão, que faz com que os professores tenham que trabalhar até três turnos para melhorar a renda, e acabam doentes. “Apesar de todas as profissões passarem pelas nossas mãos, a sociedade e o poder, não nos valoriza”, critica . Margarete Scheeren, 50, é professora do ensino fundamental há 26 anos e diz que ainda se encanta em dar aula. O que motiva o professor no dia a dia é ver o conhecimento que eles adquirem e o crescimento de cada dia, de acordo com Margarete.

Mas, segundo ela, essa motivação é cada dia menor. “Nos sentimos desmotivados e desvalorizados por quem nos paga e pela sociedade”, reclama. Ela teme que estes problemas persistam e continuem a afastar os novos profissionais da categoria.