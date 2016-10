Livro demonstra redução da mortalidade no Acre

A taxa de mortalidade infantil no Acre caiu 60,9% de 1990 a 2010, saindo dos 56,5% dos nascidos vivos para 22,1%. O levantamento foi divulgado na semana passada no livro “Relações entre as alterações históricas na dinâmica demográfica brasileira, políticas públicas e impactos futuros decorrentes do processo de envelhecimento da população”, do demógrafo Celso Simões, e publicado no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento ainda apontou a queda na taxa de fecundidade do acreano que na década de 70 tinha em média 9,9 filhos e em 2010 caiu para 2,8 filhos por casal.

A média de filhos é maior para mães que tiveram apenas três anos de estudo, chegando a 3,6, mas acaba caindo para 1,6 menino para as mulheres com oito ou mais anos de estudo.

A mortalidade também cai quando a mãe possui mais anos de estudo, sendo 26,3% dos nascidos vivos para as mulheres com até três anos de estudo e o óbito de 14,8% dos nascidos vivos para as mães com oito mais anos de estudo.

A mortalidade é maior entre os bebês que ainda não atingiram um ano de idade, chegando a representar em 2010 34,5%, o que representou uma alta em comparação com a década de 70.

Os dados foram obtidos pela análise dos censos demográficos e outras pesquisas, como a de nascidos vivos realizadas pelo IBGE, além das informações do Ministério da Saúde e dos cartórios.