Polícia Civil e Militar apreende drogas e armas em Tarauacá

A Polícia Civil, em trabalho conjunto com a Policia Militar, prenderam na manhã deste sábado, 15, no município de Tarauacá, em flagrante delito, António Francisco Rodrigues de Souza, 43 anos, vulgo “Toin Nagibe”, sob suspeita de tráfico de drogas. Em posse do mesmo a polícia encontrou aproximadamente três quilos de cocaína e aproximadamente um quilo de maconha, além de duas armas de fogo, uma espingarda e um revolver calibre “38” municiados.

O trabalho de investigação identificou a ação delituosa que Antônio vinha praticando. A prisão dele se deu em uma propriedade da zona rural do município localizada no Seringal Itamaraty, as margens do Rio Murú. O acusado escondia a droga dentro da floresta e retirava aos poucos para o abastecimento de bocas de fumo da cidade.

“O trabalho de investigação foi de fundamental importância para que pudéssemos lograr êxito nessa prisão. Foi um trabalho pontual. Já estávamos monitorando toda movimentação desse individuo e no momento em que ele, em posse da droga, recebeu voz de prisão e conduzimos a delegacia para lavratura do flagrante. Continuaremos com as investigações, intensificaremos nossas ações para manutenção da segurança de nossa cidade”, destacou delegado José Obetânio.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Unidade Penitenciária Moacir Prado e colocado à disposição da justiça.