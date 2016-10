Empreendedores realizam ato de agradecimento e honra a Tião Viana

No dia 5 deste mês, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu arquivar, por unanimidade, o inquérito de investigação que citava o suposto envolvimento do governador Tião Viana na Operação Lava Jato.

Foi para manifestar alegria diante da decisão e para agradecer ao governador pelos investimentos realizados em pequenos negócios ao longo de sua gestão, que mais de 100 empreendedores estiveram na Casa Civil nesta sexta-feira, 14.

Em clima de sorrisos e abraços, ao som de violão, tambores e outros instrumentos, o encontro foi uma oportunidade para que muitos dessem depoimentos.

Graça Mota, costureira beneficiária do programa de incentivo aos pequenos negócios e idealizadora do evento, declarou: “Eu estava numa fase muito difícil da minha vida, saindo de uma falência, quando me concederam a oportunidade de um pequeno negócio”.

Foi depois de cursos de capacitação, articulados pela Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, que Graça e o esposo receberam do governo do Estado equipamentos que viabilizaram à família uma fonte de renda novamente. “Meu pequeno negócio mudou a minha vida. Hoje a malharia emprega toda minha família, graças à oportunidade que tivemos, e isso precisa ser reconhecido”, acrescentou.

Tião Viana declarou a importância de ouvir os relatos de mudanças e melhorias na vida dessas famílias, que na oportunidade representaram as mais de 22 mil já beneficiadas por pequenos negócios no Acre, resultado de um investimento de mais de R$ 30 milhões.

“Este momento aqui foi um grande presente para nós, porque a gratidão é um sentimento muito nobre. Precisamos crer nessa nova economia, sempre buscando a verdade, a confiança e a capacidade de acreditar no futuro”, disse.

Na oportunidade, o secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira, frisou o sentimento e o significado que mobilizaram esses empreendedores: “O que ouvimos aqui é nada mais do que a importância de essa política pública chegar a quem precisa, levando transformação social e, principalmente, esperança para as famílias do estado”.