Homem tenta atravessar Via Verde e é atropelado por motocicleta

O senhor Geofran Valentim Ribeiro de 44 anos, estava em visível estado de embriagues, quando foi atravessar a Via Verde na altura do Estádio Florestão, quando ele chegou no meio da pista um carro passou por ele foi quando ele não viu que o jovem Kenedy Lima Silva de 22 anos, vinha logo atrás em uma motocicleta Fazer de placa NXT 5489, e entrou na frente da motocicleta causando a colisão.

Segundo uma testemunha, o motociclista vinha no sentido Shopping para a 3ª ponte, e o homem entrou na frente da motocicleta, Kennedy não teve como evitar o acidente, o pedestre teve fratura exposta de tíbia na perna direita, já o motociclista teve fratura no rosto.

Segundo os paramédicos, ele perdeu vários dentes com o impacto, os dois foram levados para o pronto socorro por uma ambulância do SAMU.

A polícia rodoviária esteve no local organizando o trânsito.

Selmo Melo