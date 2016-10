Jovem é preso com drogas no tênis

Uma operação batizada de “Boemia”, realizado na cidade de Xapuri, localizada a 180km da capital do Acre, onde reuniu as forças de Segurança do Acre, composta pelas Polícias Civil, Militar, Conselho Tutelar e Corpo de Bombeiro, através do programa de Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON).

Objetivo da Operação, é o combate ao crime de tráfico de droga e outros ilícito que ocorre nos bares e casas noturnas que funciona na cidade de Xapuri. Os trabalhos resultou na prisão em flagrante de um jovem que continha drogas escondidas em seus sapatos.

Sandro Silva de Oliveira (18), estava com algumas ‘trouxinhas’ de cocaína onde pretendia comercializar pelo preço de R$ 10 reais cada. Segundo foi levantado pelo investigador Eurico Feitosa, a droga seria vendida em bares e casas noturnas da cidade.

Sandro foi preso em flagrante delito, onde irá responder por tráfico de drogas na cidade. O acusado seria ouvido pelo delegado Roberto Lucena, para em seguida ser transferido ao presídio na Capital, ficando a disposição da Justiça.