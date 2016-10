Homem é preso com drogas em embarcação em Boca do Acre

Um homem identificado como Jones Paulino da Silva, 27, foi preso na noite de sábado (15) com mais de 2 kg de drogas em uma embarcação no município de Boca do Acre (distante 1.027 quilômetros de Manaus). Segundo a Polícia Militar, o suspeito era reincidente pelo crime de tráfico de drogas.

A apreensão ocorreu no rio Acre durante abordagem da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Ao fiscalizarem a embarcação, foram encontrados 107 pacotes de pasta base de cocaína, o equivalente a 2,3 kg.