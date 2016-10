Congresso deve votar recursos para o Fies na terça-feira (18)

Deputados e senadores irão se reunir nesta terça-feira, 18 de outubro, para sessão conjunta do Congresso em que devem decidir sobre manutenção de vetos presidenciais e aprovação de dez projetos de lei. O quinto item da pauta que deve ser aprecida é o projeto de lei do Senado 8/2016, que diz respeito ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).O projeto libera para o Ministério da Educação crédito suplementar de R$ 1,1 bilhão, de onde deverão sair R$ 702 milhões para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os recursos, segundo o governo, beneficiarão cerca de dois milhões de estudantes. O restante do crédito suplementar — R$ 400,9 milhões — será destinado à realização do Exame Nacional do Ensino Médio.

Na última sessão, encerrada na madrugada do dia 6, os parlamentares não concluíram a análise dos destaques a dois vetos (VET 35/2016 e VET 36/2016), o que impediu a votação do crédito para o Fies. Em entrevista recente, o presidente do Senado, Renan Calheiros, enfatizou que essas votações precisam acontecer nesta semana e que é necessária a presença dos parlamentares em Brasília. O líder da Minoria, senador Lindbergh Farias (PT-RJ), também deixou claro que a oposição votará a matéria e que essa é uma reivindicação estudantil inadiável.

Vetos