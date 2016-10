Mega-Sena acumula e vai pagar prêmio de R$ 33 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou as dezenas do concurso 1.866 da Mega-Sena na noite deste sábado (15) no município de Piripiri, Piauí, mas ninguém acertou os seis números. Confira as dezenas sorteadas:

14 – 17 – 36 – 38 – 44 – 60

Apesar de ninguém levar o prêmio principal da Mega-Sena, 129 apostas pessoas conseguiram R$ 20.175,94 com a quina. Outros 6.185 apostadores fizeram a quadra e cada um deles vai levar para casa o total de R$ 601,15.

O próximo concurso ocorre na terça-feira (18) e deve valer R$ 33 milhões. Para participar, é necessário realizar uma aposta mínima de R$ 3,50 em qualquer uma das 13 mil lotéricas espalhadas pelo País. Clientes Caixa também podem entrar no sorteio pela internet. O serviço funciona das 8h às 22h, exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso