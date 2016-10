Família escapa de acidente quando retornava com defunto

O incidente aconteceu por volta das 2hs da madrugada de domingo 16, quando os familiares de Maria Vieira da Hora, que faleceu na Capital de falência múltiplas após dois meses internada no Hospital de Base, para ser enterrada no cemitério de Epitaciolândia.

Segundo os parentes, o irmão, Moisés Vieira de Oliveira, está no mesmo hospital com doença não diagnosticada pelos médicos a quatro meses, entre a vida e a morte. Fato esses que vem deteriorando todos tanto fisicamente, como financeiro e psicologicamente.

O susto ocorreu a cerca de 12 km do entroncamento de acesso à cidade de Xapuri. Como era de madrugada e subiam uma ladeira, quando perceberam já estavam encima do buraco e não conseguiram desviar. Com o choque, perderam o controle do carro e foram rumo ao barranco.

A distancia foi grande até bater com a frente do carro e parar. Por pouco e um milagre, ninguém se feriu e conseguiram subir o barranco até pedir ajuda e continuar a viajem.

Um irmão que voltava de moto com a esposa, por pouco não bateu no buraco e caso acontecesse, seria inevitável a queda na estrada. O carro da funerária escapou de bater seguiu a viajem.

Já na cidade, por volta das 9h00, o cortejo seguiu para o cemitério para enterrar o corpo de Maria. Aconselhados, com medo da causa da morte da mulher ser contagiosa, o sepultamento foi o mais rápido possivel.