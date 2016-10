Universitária presa no Mato Grosso do Sul transportando droga para o Acre

Uma estudante de 25 anos, que não teve a identificação divulgada, foi presa na noite de sábado (15), pela Polícia Rodoviária Federal, depois de ser flagrada transportando quase 25 quilos de maconha em uma mala. A apreensão foi feita no quilômetro 613 da BR-163, no município de São Gabriel do Oeste – região norte de Mato Grosso do Sul.

Em fiscalização de rotina, os policiais abordaram um ônibus que fazia o itinerário Campo Grande – Rio Branco(AC), Onde a jovem seguia viagem.

Na bagagem da moça os policiais encontraram 36 tabletes de maconha, que após pesagem totalizou 24,4 quilos. A jovem confessou que foi contratada para levar a droga de Campo Grande até Rio Branco.

A universitária e a droga foram encaminhadas para Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste.