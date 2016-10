Apoiadores de Lula fazem vigília contra suposta prisão

Apoiadores de Lula fizeram uma vigília em frente ao apartamento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo, São Paulo, na noite do último domingo (16) até a manhã de segunda-feira (17). O evento foi criado no Facebook após notícia divulgada pelo Blog da Cidadania dizendo que Lula poderia ser preso hoje (17). O grupo organizou o ato para protestar contra a eventual prisão.

A concentração terminou por volta das 8h20 desta segunda (17).

A Polícia Militar informou que cerca de 200 pessoas estavam no local e não houve incidentes.

O grupo, que chegou na noite de domingo, colou cartazes em postes e lixeiras com os dizeres “Não à prisão de Lula” e gritavam “Lula, guerreiro do povo brasileiro”.

A publicação recorda que, no fim de fevereiro, uma semana antes da Justiça Federal decidir pela condução coercitiva do ex-presidente para prestar depoimento em um inquérito da Lava-Jato, esse mesmo blog havia publicado uma notícia sobre a quebra de sigilo bancário de Lula.