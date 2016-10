Eventos discutem políticas públicas para formação de professores

Com o tema “As Políticas Públicas Atuais e os seus Impactos na Formação e no Trabalho Docente”, ocorrem na Universidade Federal do Acre (Ufac) a 19ª Semana de Educação e o 1º Seminário de Estudos e Pesquisas em Política, Gestão, Trabalho e Formação Docente, de 24 a 27 de outubro deste ano.

Promovidos pela Coordenação de Pedagogia e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Política, Gestão, Trabalho e Formação Docente, os eventos têm por objetivo debater o tema proposto, buscando explicitar o lugar que a educação ocupa no conjunto das políticas traçadas pelo Estado brasileiro.

Os eventos pretendem reunir pesquisadores e profissionais da educação, constituindo-se em espaços de aprendizagens e construção de saberes. Inscrições e submissão de trabalhos estão disponíveis no blog semanadeeducacao.blogspot.com.br.