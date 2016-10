Tião Viana anuncia que Acre aperta o conto e já cortou 535 cargos comissionados

A contenção de despesas vai se ampliar no governo do estado, que anuncia que está cortando firme na própria carne para manter a viabilidade das ações, o pagamento do funcionalismo e os atendimentos básicos nas áreas chaves da administração. O governador Tião Viana, o secretário da Fazenda, Joaquim Manoel Mansour e a da Gestão Administrativa, Sawana Carvalho, anunciou agora no começo da tarde que já cortou 545 cargos em comissão e de função comissionada nesta administração.

A decisão é uma demonstração da necessária redução de despesas para manter a economia diante do momento delicado da crise brasileira. Somente este ano, o Acre perdeu mais de R$ 300 milhões em receitas previstas e que não foram repassadas pelo governo federal. O governador viaja amanhã e na quarta-feira se reúne, em Salvador, na Bahia, com governadores de outros estados para buscar soluções para a situação difícil por que passam as unidades federativas. O resultado das conversas deve ser levado ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.