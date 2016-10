Obras da Prefeitura no Jardim São Francisco chegam à reta final

Os moradores do Jardim São Francisco, na região do Tropical, já sentem a diferença: o forte odor que exalava do igarapé que corta a localidade já não é mais sentido e as obras de urbanização seguem em ritmo acelerado. O prefeito Marcus Alexandre, que acompanha de perto todas as obras, visitou o local nas primeiras horas desta segunda-feira. Desde as seis horas da manhã ele já vistoriar o trabalho que é executado.

Todo o esgoto que era jogado no igarapé foi interceptado e lançado na rede coletora, com a instalação de bueiros duplos de concreto armado. Em seguida, foi feito um talude com grama para evitar desbarrancamentos. Uma ciclovia de 800 metros e calçadas estão sendo feitas. Em seguida será vez da revitalização da iluminação e a urbanização da área, que vai contar com uma Academia Popular.

O presidente da Associação de Moradores do Jardim São Francisco, Leonardo Ribeiro, conta que a intervenção, vai além do que os moradores esperavam. “A gente queria mesmo era eliminar o forte odor, que causava grande transtorno. E estamos muito felizes, porque, além disso, vamos ganhar uma bela área de lazer, com academia, onde vamos realizar várias atividades físicas. Será o ponto de encontro daqui”, explica.

O Projeto de Urbanização do Conjunto Jardim São Francisco, com drenagem, construção de calçadas e meios fios, é executado com recursos federais, por meio de projeto aprovado pelo Programa Calha Norte. O investimento é de R$ 1 milhão e a obra deve ser concluída em dezembro.