Detran implanta pátio de provas práticas em Brasileia

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizou a implantação do primeiro pátio de avaliação de exames práticos de direção em Brasileia, com o apoio da prefeitura do município.

Por meio da corregedoria do órgão, a fim de atender os Centros de Formação de Condutores (CFCs) da cidade, a pista foi implantada, para facilitar e agilizar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“Antes, os candidatos de Brasileia se deslocavam até Epitaciolândia para a realização dos exames, o que dificultava e burocratizava o processo de habilitação”, lembra o corregedor-geral do Detran/AC, Marcelo Quintella.

Ismael Silva, morador de Brasileia, vê a iniciativa como necessária. “A economia de tempo e de dinheiro é o primeiros dos benefícios que a pista trará para os que tirarem sua habilitação. Além disso, será muito satisfatório, pois vai diminuir o número de pessoas nas pistas de Epitaciolândia, agilizando o tempo dos candidatos e o trabalho dos servidores do Detran.”