Jorge Viana pede manutenção de rodovias federais no Acre

O senador Jorge Viana (PT-AC) pediu ao governo federal atenção aos trabalhos de manutenção das BR-364 e a continuidade das obras da BR-317, rodovia que deverá chegar até a fronteira do Peru e permitirá o acesso do Brasil ao Oceano Pacífico. Ele afirmou que visitou várias cidades do estado recentemente, durante a campanha eleitoral, e pôde atestar a precariedade das duas rodovias.

Jorge Viana disse que iria tratar dessas rodovias e das obras da ponte do rio Madeira em audiência ainda nesta segunda-feira o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). O senador adiantou que pediria especial atenção à BR-364, que corre risco por causa das chuvas já começaram na região e por não ter recebido os serviços de manutenção adequados no último verão.

— Vou fazer um apelo ao Dnit: que faça uma ação emergencial, porque o que de pior pode acontecer é a interdição da 364 por conta de chuvas. E aquela estrada, se passar dois anos sem uma boa manutenção, tem risco de fechar por conta do tipo de solo que temos, das condições climáticas e da precariedade que temos, permanente, naquela estrada, inclusive na maneira que tem sido usada, sem limite de tonelagem.