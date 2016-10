Muricy fecha com Globo e estreia como comentarista

Após abandonar a carreira de treinador por problemas de saúde, Muricy Ramalho fechou com o Grupo Globo para comentar jogos tanto na TV Globo quanto na Sportv.

De acordo com o blogueiro Cosme Rímole, do R7, a ideia inicial era que o ex-técnico ficasse apenas na TV fechada. Mas após a aceitação dele entre executivos da emissora tanto no Rio quanto em São, teria ficado a sensação de desperdício caso ele não fosse usado também na aberta.

Além disso, conta a favor o fato de Muricy ser identificado com torcidas de São Paulo e Rio: ele foi tricampeão brasileiro com o São Paulo, campeão da Libertadores com o Santos, treinou o Palmeiras, foi campeão brasileiro com o Fluminense e encerrou a carreira no Flamengo.

Ainda segundo o blog, a data de estreia do agora comentarista já estaria definida: 10 de novembro, no Mineirão, para a partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa.