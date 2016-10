Fecomércio/AC sedia XXIV Fórum da Amazônia Legal

Trabalhar o desenvolvimento econômico e comercial na Amazônia Legal e debater rumos para o crescimento na região. É com este objetivo que presidentes, superintendentes e assessores jurídicos das Federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio); juntamente com diretores regionais do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), se reúnem, em Rio Branco, para o XXIV Fórum da Amazônia Legal. O evento inicia na quinta-feira, 20, às 10 horas, no Confort Hotel, e se estende até o sábado, 22.

O Fórum – composto por representante do Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Tocantins – é um evento de caráter permanente, realizado periodicamente, e no qual os representantes das instituições se encontram para apresentação de propostas e troca de experiências. A intenção é fomentar a economia e o comércio nos estados que compõem a Amazônia Legal.

Além disso, pretende fortalecer as entidades junto a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e promove uma aproximação ainda maior entre as instituições. A intenção é adequar às formas de atuação e facilitar parcerias.

Esta é a segunda vez que o Acre sedia o evento e, segundo o presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, é de suma importância para o crescimento local. “Com o Fórum, falamos das situações que cada estado vivencia e, com a troca de experiências, podemos aprender e aplicar o que aprendemos com outras localidades, de modo que possamos sempre melhorar”, afirma.

Homenagens

Durante o evento, é realizada a Solenidade de Outorga das Ordens do Mérito Comercial do Amazonas, do Acre e da Amazônia. A homenagem foi instituída 2005, na cidade de Palmas (TO) e tem por finalidade homenagear personalidades físicas, jurídicas e organizações nacionais e internacionais com destaque no segmento empresarial, cultural, político, científico religioso e social que contribuem com as entidades do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

Nesta edição, são condecorados com a Ordem Honorífica, no Grau de Comendador, os senhores Alberto José Kairala Sfair, Roberto Alves Moura (in memorian), Pedro José Pereira das Neves e Vilmar Cesário Rosa.