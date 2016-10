Rio Acre volta a ficar abaixo da cota de dois metros

O Rio Acre atingiu a marca de 1,93 metro nesta segunda-feira (17) na capital, segundo medição da Defesa Civil. O manancial ficou a cima de 2 metros por 16 dias, e hoje voltou a ficar com um nível mais abaixo.

Durante o mês de outubro, o rio chegou à marca mais alta, de 3,08 metros no último dia 7. De acordo com o relatório diário da Defesa Civil, após o pico, o nível ficou oscilando e, a partir do dia 10, passou escoar de 3,05 metros até esta segunda.

O major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, diz que a baixa foi vista com surpresa pela Defesa Civil, no entanto, o comportamento do manancial ainda é reflexo do período mais severo de estiagem, vivenciado desde o primeiro semestre deste ano. Com informações do G1