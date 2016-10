Policia Civil prende casal acusado de tráfico de drogas

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (Necapc), prendeu na manhã do último domingo (16), Bruno Alves Brito, 29 anos, e Camila de Assis Barros, 24 anos. Eles foram presos em cumprimento a medida judicial e são suspeitos de tráfico de drogas na região do bairro Mocinha Magalhães.

No momento da prisão, Bruno foi surpreendido pela ação rápida dos agentes e reagiu tentando se evadir do local, contido pelos agentes, ele já possui passagem pela polícia pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

De acordo com as investigações, Bruno agia na distribuição de entorpecente juntamente com sua comparsa, Camila de Assis, para abastecimento das bocas de fumo na região. A apresentação foi feita na manhã desta segunda-feira, 17, na delegacia da 3ª. Regional.

“O trabalho de investigação colheu informações que subsidiaram o pedido de prisão preventiva do casal sendo atendido de pronto pelo judiciário e de posse da medida os agentes do Núcleo de Capturas deram cumprimento tirando de circulação esse casal que tinha como prática o tráfico de droga”, destacou delegado Karlesso Nespoli.

Bruno já havia sido preso três vezes por vários crimes e a última em de 31 de maio deste ano em posse de uma prensa com capacidade de toneladas, formas e vasto material para embalagem de entorpecentes. Preso, Bruno foi conduzido ao presídio e colocado à disposição da justiça.