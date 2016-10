Presidiário do semiaberto é encontrado morto a tiros e amarrado pés e mãos, e com camiseta no rosto

O corpo identificado por Boaventura José Moreira, 24 anos, presidiário em regime semiaberto por crime de tráfico de drogas, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (17) no ramal Almeida, na estrada do Panorama.

De acordo com informações a vítima foi executada a tiros e estaria com os pés e as mãos amarradas e um camiseta enrolada a cabeça.

De imediato foi possível identificar quatro perfurações na cabeça provocadas por disparos de arma de fogo. E residia na região do Panorama, próximo ao local em que o corpo foi encontrado. De acordo com informações de familiares Boaventura teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Selmo Melo