Acre envia mais de seis mil peças para feira nacional de artesanato

Para reunir peças que contam parte da história do país, a Feira de Artesanato Brasil Original será realizada entre os dias 20 e 23 deste mês, no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo.

De acordo com a coordenadora do Artesanato Acreano, Marilda Brasileiro, é a primeira vez que o Acre envia uma quantidade tão expressiva de produtos para uma feira nacional dessa natureza.

Ao todo, já foram enviadas 6.268 peças – o total de uma carga de R$ 348.380,50.

Durante a feira, que é uma oportunidade de negócios para todos os estados que participam, o trabalho de 84 artesãos acreanos será exposto aos visitantes.

A participação do Acre é resultado da parceria do governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), com o Sebrae Acre e o Sebrae Nacional.

Ao todo, mais de 300 artesãos do Brasil estarão reunidos no pavilhão de exposições durante os quatro dias.

Eles terão, ainda, a oportunidade de descobrir tendências, técnicas de design e acesso a microcrédito, entre outros benefícios que estarão disponíveis durante palestras e oficinas promovidas na feira, que tem foco no fortalecimento dos pequenos negócios.