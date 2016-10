Emendas de César Messias vão reforçar saúde em todo o Estado

Um total superior a R$ 3,9 milhões de recursos de emendas do deputado federal César Messias (PSB) devem reforçar a saúde pública em todo o Estado. Desses, R$ 642 mil já estão sendo liberados. Os demais R$ 3,2 milhões, destinados à assistência básica de saúde dos municípios, estão empenhados e podem ser liberados antes do fim do ano.

Parte do que já está liberado é destinado para a Unidade Mista de Manuel Urbano, onde serão adquiridos bebedouros, mesa ginecológica; monitor multiparâmetros; carro-maca simples, Ar-condicionado, mesa de escritório, armários, cadeira de rodas e camas hospitalares. Outra parte, vai para Fundação Hospital do Acre (Fundacre) em Rio Branco. Os recursos devem ser usados na aquisição de esfigmomanômetros adulto/infantil, impressora, ultrassom diagnóstica, computador, ar-condicionado, armários, cardioversores e monitor multiparâmetros. O restante vai para a Unidade Mista de Acrelândia, garantindo a aquisição de carro-maca, desfibrilador convencional, poltrona hospitalar, cama hospitalar, armários, arquivos, ar-condicionado e cardioversores.

“Esse recurso vai ajudar a aparelhar essas unidades, melhorando sensivelmente o trabalho dos profissionais que alia atuam, bem como o atendimento aos pacientes”, disse César Messias.

Quanto aos mais de R$ 3,2 milhões, o parlamentar socialista explica que devem ser usadas diretamente pelos municípios, aparelhando e reforçando o atendimento nos postos de saúde.

“As prefeituras necessitam muito de recursos como esses, pois são fundamentais para prestar um serviço de saúde com mais qualidade”, garantiu Messias.