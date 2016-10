Polícia Militar apreende mais 100 pedras de crack no Papoco

Policiais do Primeiro Batalhão da Polícia Militar (1° BPM) apreenderam mais de 100 pedras de crack e um certa quantidade de maconha na manhã desta segunda-feira (17). O fato aconteceu na rua Marechal Rondon, bairro Papoco.

De acordo com o Comandante do 1° BPM, tenente-coronel Atahualpa Ribera, a apreensão ocorreu durante a operação “Start” que ocorre em parceria com Secretaria de Segurança Pública (SESP), por meio do programa “Crack é Possível Vencer”. Foram apreendidos 57 tabletes de maconha, 101 pedras de crack prontas para comercialização e mais duas pedras de aproximadamente 200 gramas, mas ninguém foi preso.

O material estava escondido em um recipiente e foi encaminhado para Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), para serem tomadas as devidas providências.

Trabalho preventivo

“O entorpecente apreendido representa o trabalho preventivo, porque esse material deixou de ser consumido, seja por quem já é dependente químico e faz uso de maneira regular, ou por aquele adolescente ou adulto que nunca tinham experimentado esse produto e poderia se viciar”, disse o tenente-coronel Atahualpa.

Ainda de acordo com o oficial. “A prevenção é algo que não tenho condições de quantificar o número de pessoas que deixaram de serem alcançadas com esse entorpecente, mas eu não tenho dúvidas que a retirada de material favorece as pessoas”, finalizou.