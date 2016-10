No Acre, Receita Federal cobra mil empresas devedoras do Simples Nacional

A Receita Federal no Acre notificou cerca de mil devedores do Simples Nacional, que respondem por dívidas de quase R$ 18 milhões. A notificação foi iniciada em 26 de setembro e os contribuintes têm até 30 dias, após o recebimento da comunicação, para regularizar a situação e evitar o cancelamento da inscrição no Simples.

Entre os notificados, estão microempresas (ME) e mpresas de pequeno porte (EPP) que deixaram de pagar a guia do Simples Nacional, que abrange os tributos IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica. Esse recolhimento é mensal e feito em documento único de arrecadação (DAS).

Na notificação, os contribuintes receberam um documento de exclusão, que é o Ato Declaratório Executivo (ADE), onde eles já estão sendo considerados excluídos do sistema. Os contribuintes têm um prazo de 30 dias, a partir do dia em que tomam conhecimento da notificação, para regularizar a situação e fazer com que essa exclusão seja desfeita.

Não há desconto para os débito, uma vez que são valores declarados, mas que não foram pagos. As dívidas podem ser pagas à vista ou parceladas.

No País, foram notificados 668.440 devedores, que respondem por dívidas de R$ 23,8 bilhões.