Rio Branco é capital onde menos se gastou com a campanha do 1º turno

Rio Branco é a capital que menos gastou no primeiro turno das eleições, segundo levantamento feito com base nas prestações de contas declaradas pelos candidatos nas capitais. E Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, teve o dobro de voto de Raimundo Vaz porém com apenas R$90 a mais de gasto que o concorrente do PR. Vaz gastou R$11.800,00, segundo sua prestação de contas, e Carlos Gomes, R$11.890,00.

São Paulo é a cidade onde as campanhas de 1º turno tiveram o maior gasto, somadas as despesas de todos os postulantes às prefeituras. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em seguida, aparece Belo Horizonte, onde os candidatos a prefeito gastaram, juntos, quase R$ 24,7 milhões no primeiro turno. Em terceiro lugar está o Rio de Janeiro, com R$ 19,2 milhões em despesas de campanha.

As informações constam da prestação de contas de campanha de cada candidato após o primeiro turno, englobando as doações recebidas até dia 11 de outubro. Os dados ainda podem mudar, já que a data final para apresentar receitas e gastos é dia 11 de novembro.

Rio Branco ocupa a 26ª colocação no ranking de gastos. Veja a seguir o ranking completo dos gastos por capital e respectivos gastos dos candidatos a prefeito:

1 – São Paulo

João Doria (PSDB) R$ 14.190.551,35

Haddad (PT) R$ 13.233.854,50

Marta (PMDB) R$ 5.948.280,14

Celso Russomanno (PRB) R$ 3.906.588,85

Ricardo Youg (Rede) R$ 554.930,46

João Bico (PSDC) R$ 212.356,88

Luiza Erundina (PSOL) R$ 96.760,60

Major Olímpio (SD) R$ 82.253,79

Levy Fidélix (PRTB) R$ 81.164,99

Altino (PSTU) R$ 20.173,06

TOTAL R$ 38.326.914,62

2 – Belo Horizonte

Rodrigo Pacheco (PMDB) R$ 6.947.613,84

João Leite (PSDB) R$ 4.822.836,88

Délio Malheiros (PSD) R$ 4.395.114,41

Luis Tibe (PTdoB) R$ 2.873.137,53

Reginaldo Lopes (PT) R$ 1.813.800,24

Kalil (PHS) R$ 1.693.503,14

Sargento Rodrigues (PDT) R$ 1.001.473,05

Marcelo Álvaro Antônio (PR) R$ 936.236,65

Eros Biondini (PROS) R$ 138.286,10

Maria da Consolação (PSOL) R$ 36.350,20

Vanessa Portugal (PSTU) R$ 21.693,51

TOTAL R$ 24.680.045,55

3 – Rio de Janeiro

Pedro Paulo (PMDB) R$ 8.594.425,05

Crivella (PRB) R$ 5.250.336,37

Osorio (PSDB) R$ 2.174.742,79

Indio da Costa (PSD) R$ 943.266,30

Flávio Bolsonaro (PSC) R$ 789.484,50

Jandira Feghali (PCdoB) R$ 632.669,74

Marcelo Freixo (PSOL) R$ 618.703,95

Alessandro Molon (Rede) R$ 182.227,67

Carmem Migueles (Novo) R$ 18.841,60

Cyro Garcia (PSTU) R$ 13.430,61

TOTAL R$ 19.218.128,58

4 – Fortaleza

Roberto Claudio (PDT) R$ 7.377.119,21

Capitão Wagner (PR) R$ 3.162.827,98

Luizianne (PT) R$ 1.304.085,69

Ronaldo Martins (PRB) R$ 581.478,45

Tin Gomes (PHS) R$ 458.840,67

Heitor Férrer (PSB) R$ 312.460,26

João Alfredo (PSOL) R$ 141.765,53

Gonzaga (PSTU) R$ 8.690,00

TOTAL R$ 13.347.267,79

5 – Recife

Geraldo Julio (PSB) R$ 4.298.285,03

Daniel Coelho (PSDB) R$ 2.651.461,35

João Paulo (PT) R$ 2.403.466,46

Carlos Augusto (PV) R$ 1.376.238,80

Priscila Krause (DEM) R$ 980.454,01

Edilson Silva (PSOL) R$ 158.467,43

Simone Fontana (PSTU) R$ 4.790,00

TOTAL R$ 11.873.163,08

6 – Curitiba

Gustavo Fruet (PDT) R$ 2.869.539,52

Rafael Greca (PMN) R$ 2.219.047,04

Ney Leprevost (PSD) R$ 1.656.032,57

Maria Victoria (PP) R$ 1.244.564,44

Requião Filho (PMDB) R$ 621.097,17

Tadeu Veneri (PT) R$ 302.958,25

Ademar Pereira (PROS) R$ 218.357,07

Xênia Mello (PSOL) R$ 98.871,70

TOTAL R$ 9.230.467,76

7 – Manaus

Artur Neto (PSDB) R$ 4.506.281,71

Marcelo Ramos (PR) R$ 1.419.084,95

Silas Câmara (PRB) R$ 1.125.829,10

Henrique Oliveira (SD) R$ 818.184,99

José Ricardo (PT) R$ 228.780,25

Serafim Corrêa (PSB) R$ 177.500,00

Hissa Abrahao (PDT) R$ 129.012,00

Luiz Castro (Rede) R$ 31.923,48

Queiroz (PSOL) R$ 2.250,00

TOTAL R$ 8.438.846,48

8 – Salvador

ACM Neto (DEM) R$ 5.687.879,36

Alice Portugal (PCdoB) R$ 1.824.733,85

Claudio Silva (PP) R$ 609.625,99

Pastor Sargento Isidório (PDT) R$ 180.157,59

Célia Sacramento (PPL) R$ 30.447,80

Fábio Nogueira (PSOL) R$ 19.000,00

TOTAL R$ 8.351.844,59

9 – Cuiabá

Emanuel Pinheiro (PMDB) R$ 3.702.409,37

Wilson Santos (PSDB) R$ 2.514.995,10

Serys Slhessarenko (PRB) R$ 532.959,04

Julier (PDT) R$ 513.574,84

Procurador Mauro (PSOL) R$ 182.190,23

Renato Santana (Rede) R$ 8.224,03

TOTAL R$ 7.454.352,61

10 – Palmas

Amastha (PSB) R$ 3.084.877,31

Cláudia Lelis (PV) R$ 1.036.153,54

Raul Filho (PR) R$ 818.154,15

Zé Roberto (PT) R$ 405.298,30

TOTAL R$ 5.344.483,30

11 – Campo Grande

Rose Modesto (PSDB) R$ 3.231.305,95

Marquinhos Trad (PSD) R$ 1.027.538,70

Alcides Bernal (PP) R$ 513.852,36

Athayde (PPS) R$ 203.147,89

Alex do PT (PT) R$ 198.368,00

Coronel David (PSC) R$ 82.323,00

Marcelo Bruma (PV) R$ 34.118,31

Pedrossian Filho (PMB) R$ 7.040,00

Suél do PSTU (PSTU) R$ 1.253,04

Adalton Garcia (PRTB) R$ 920,00

TOTAL R$ 5.299.867,25

12 – Aracaju

João Alves (DEM) R$ 2.299.975,28

Edvaldo Nogueira (PCdoB) R$ 1.583.734,07

Valadares Filho (PSB) R$ 829.852,23

Dr. Emerson (Rede) R$ 90.962,01

Vera Lúcia (PSTU) R$ 22.167,40

Sonia Meire (PSOL) R$ 13.888,24

João Tarantela (PMN) R$ 3.640,00

TOTAL R$ 4.844.219,23

13 – Goiânia

Vanderlan (PSB) R$ 2.515.642,06

Delegado Waldir (PR) R$ 706.284,01

Adriana Accorsi (PT) R$ 622.632,98

Iris Rezende (PMDB) R$ 579.962,80

Francisco Jr (PSD) R$ 303.404,48

Flavio Sofiati (PSOL) R$ 4.247,12

TOTAL R$ 4.732.173,45

14 – Maceió

Cicero Almeida (PMDB) R$ 2.884.772,33

JHC (PSB) R$ 750.784,42

Rui Palmeira (PSDB) R$ 686.523,88

Paulo Memória (PTC) R$ 236.557,10

Paulão (PT) R$ 80.027,20

Fernando do Village (PMN) R$ 9.422,98

TOTAL R$ 4.648.087,91

15 – Porto Velho

Dr. Hildon (PSDB) R$ 1.725.647,03

Léo Moraes (PTB) R$ 726.195,01

Pimentel (PMDB) R$ 657.571,71

Dr. Ribamar Araujo (PR) R$ 397.749,78

Dr. Mauro (PSB) R$ 191.263,54

Roberto Sobrinho (PT) R$ 37.684,05

Pimenta de Rondônia (PSOL) R$ 35.747,50

TOTAL R$ 3.771.858,62

16 – Porto Alegre

Nelson Marquesan Junior (PSDB) R$ 2.018.538,27

Sebastião Melo (PMDB) R$ 517.775,32

Mauricio (PTB) R$ 333.097,52

Raul Pont (PT) R$ 327.547,17

Fábio Ostermann (PSL) R$ 206.346,54

Luciana Genro (PSOL) R$ 206.332,90

Julio Flores (PSTU) R$ 9.202,85

TOTAL R$ 3.618.840,57

17 – João Pessoa

Cida Ramos (PSB) R$ 1.470.921,02

Luciano Cartaxo (PSD) R$ 1.254.928,22

Professor Charliton (PT) R$ 314.093,79

Victor Hugo (PSOL) R$ 14.811,60

TOTAL R$ 3.054.754,63

18 – São Luís

Edivaldo Holanda Júnior (PDT) R$ 1.066.118,74

Eliziane Gama (PPS) R$ 440.007,15

Wellington do Curso (PP) R$ 439.726,20

Eduardo Braide (PMN) R$ 290.829,37

Fábio Câmara (PMDB) R$ 50.000,00

Valdeny Barros (PSOL) R$ 25.500,00

Claudia Durans (PSTU) R$ 11.035,00

Rose Sales (PMB) R$ 5.819,99

TOTAL R$ 2.329.036,45

19 – Macapá

Clécio (Rede) R$ 946.440,95

Aline (PRB) R$ 582.951,60

Gilvam Borges (PMDB) R$ 571.350,00

Ruy Smith (PSB) R$ 97.011,60

Dora Nascimento (PT) R$ 50.000,00

Genival Cruz (PSTU) R$ 3.192,41

TOTAL R$ 2.250.946,56

20 – Boa Vista

Teresa (PMDB) R$ 1.259.352,58

Sandro Baré (PP) R$ 346.393,00

Abel Galinha (DEM) R$ 260.630,90

Alex Ladislau (PRP) R$ 144.435,85

Roberto Ramos (PT) R$ 86.492,84

Kalil Coelho (PV) R$ 77.981,39

Luis Oca (PSOL) R$ 7.000,00

TOTAL R$ 2.182.286,56

21 – Florianópolis

Gean Loureiro (PMDB) R$ 1.218.617,99

Angela (PCdoB) R$ 471.534,20

Murilo Flores (PSB) R$ 206.576,59

Angela Amin (PP) R$ 85.415,75

Gabriela Santetti (PSTU) R$ 14.799,42

TOTAL R$ 1.996.943,95

22 – Teresina

Firmino Filho (PSDB) R$ 701.518,68

Dr. Pessoa (PSD) R$ 692.915,31

Amadeu Campos (PTB) R$ 483.199,10

Luciane Santos (PSTU) R$ 6.300,00

Everton Diego (PSOL) R$ 4.011,60

TOTAL R$ 1.887.944,69

23 – Natal

Carlos Eduardo (PDT) R$ 756.446,17

Fernando Mineiro (PT) R$ 477.872,50

Marcia Maia (PSDB) R$ 337.799,38

Kelps (SD) R$ 99.308,01

Roberio Paulino (PSOL) R$ 75.300,00

Rosalia Fernandes (PSTU) R$ 9.085,10

Freitas Jr (Rede) R$ 4.288,65

TOTAL R$ 1.760.099,81

24 – Vitória

Lelo Coimbra (PMDB) R$ 692.538,07

Luciano (PPS) R$ 435.227,08

Amaro Neto (SD) R$ 178.920,00

Perly Cipriano (PT) R$ 21.000,00

André Moreira (PSOL) R$ 8.060,00

TOTAL R$ 1.335.745,15

25 – Belém

Éder Mauro (PSD) R$ 368.275,80

Zenaldo Coutinho (PSDB) R$ 305.346,20

Edmilson (PSOL) R$ 294.837,95

Professor Maneschy (PMDB) R$ 100.550,00

Lelio Costa (PCdoB) R$ 98.304,46

Ursula Vidal (Rede) R$ 75.288,94

Regina Barata (PT) R$ 69.500,00

Cleber Rabelo (PSTU) R$ 3.035,00

TOTAL R$ 1.315.138,35

26 – Rio Branco

Eliane Sinhasique (PMDB) R$ 203.703,93

Marcus Alexandre (PT) R$ 159.654,82

Carlos Gomes (Rede) R$ 11.890,00

Vaz (PR) R$ 11.800,00

TOTAL R$ 387.048,75