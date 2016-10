Gladson libera verba para Mercado do Peixe na capital

O senador Gladson Cameli (PP-AC) anunciou hoje que conseguiu junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária a liberação de R$ 735 mil para a prefeitura de Rio Branco completar a obra do Mercado do Peixe na capital. O senador interveio junto ao ministro Blairo Maggi para a liberação dos recursos que servirão para completar a estrutura do mercado, obra que, para Gladson, é de suma importância para os produtores, aquicultores e pescadores, além da população de Rio Branco.

O senador deve ser o relator da bancada acreana para as emendas ao orçamento de 2017 e vai utar pelo desbloqueio de convênios e recursos que estão contingenciados. Gladson defendeu que sua atuação levará em conta os interesses maiores do estado, sem interferências políticas e partidárias.