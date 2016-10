Enem: adiada divulgação dos locais de prova

O cartão de confirmação com o local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 não será divulgado nesta terça-feira (18), segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com o adiamento, a previsão é de que a informação seja divulgada para os candidatos a partir de quarta-feira (19), de acordo com o instituto.

Faltando 17 dias para a realização do exame, a divulgação dos locais de prova é cobrada pelos estudantes para que eles possam conferir se não há erro no endereço informado, planejar percursos e definir quanto tempo de deslocamento gastarão nos dias de prova. Como regra, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) busca colocar os alunos em escolas a até 30 km da residência do candidato.

As informações estarão disponíveis pelo aplicativo do Enem do governo federal, pelo site, e além disso, o ministério enviará e-mail aos inscritos. Assim como no ano passado, os cartões não serão impressos e só estarão disponíveis na versão digital.

Neste ano, todos os candidatos, no momento em que assinarem a lista de presença dentro das salas, terão de passar pela biometria (reconhecimento das digitais) para evitar fraudes.