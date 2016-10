PMDB e DEM do Acre indicam o índio Sebastião Manchineri à Presidência da Funai

Lideranças do PMDB e do DEM do estado do Acre indicaram o índio Sebastião Alves Rodrigues, da etnia Manchineri, para disputar a concorrida presidência da Fundação Nacional do Índio (Funai). A instituição também é alvo de interesse do PSC, partido das bancadas evangélica e ruralista, que dá como certa a nomeação do general Franklimberg Ribeiro de Freitas, do Comando Militar da Amazônia, em Manaus.

Também disputa o cargo o advogado Noel Villas Bôas, do PSDB paulista, filho do sertanista Orlando Villas Bôas, indicado para presidir a Funai e recebeu o aval do cacique Raoni Metuktire.

Sebastião Alves Rodrigues, mais conhecido como Sebastião Manchineri ou Sabá, é um dos líderes do Movimento Indígena Nacional. Presidiu a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), entre 1994 e 1996, e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia (Coica) entre 2001 e 2005, que tem sede no Equador, e é composta por representantes de nove países que integram a Bacia Amazônica.

O Ministério da Justiça, responsável pela nomeação do presidente da Funai, não confirma as indicações dos partidos da base aliada do governo de Michel Temer, disse a assessoria de imprensa.

A chefia da Funai está vaga desde o início de junho, quando foi exonerado o ex-senador João Pedro Gonçalves (PT-AM). No momento, a fundação é dirigida por Agostinho do Nascimento Netto, que assumiu o cargo como substituto no lugar de Artur Nobre, que era interino, mas foi demitido pelo ministro Alexandre de Moraes após este divulgar uma nota criticando a organização do Comitê Paraolímpico Rio 2016.

Sebastião Manchineri, tem 46 anos, e nasceu na aldeia Senegal, da Terra Indígena Mamoadate, à margem do rio Yaco, na fronteira com o Peru. Atualmente ele mora na aldeia Alves Rodrigues, que foi criada por seu pai e onde passou parte da infância. Estudou em Rio Branco, onde concluiu o ensino médio.

No Brasil, a população desse povo é de 1.214 pessoas, segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde.

Filiado ao DEM desde 2013, Sebastião Manchineri disse em entrevista que sua indicação ocorreu após ser consultado pelo PMDB do Acre, em junho último. “Fui procurado pelo deputado Flaviano Melo, do PMDB, que perguntou se eu aceitaria ser indicado, e eu topei. Em função disso, meu partido apoiou também. Depois, foi ampliando para outros parlamentares e para as organizações indígenas de meu estado e da Amazônia”, disse.

Desde então, Manchineri passou a receber apoio de parlamentares e políticos de seu estado, como o próprio deputado federal Flaviano Melo e o presidente do DEM no Acre, Tião Bocalom, que foi candidato a governador e a prefeito de Rio Branco nas eleições de 2010 e 2012, respectivamente. Sebastião Manchineri diz que passou os últimos dois meses se articulando em Brasília, fazendo contatos e defendendo seu nome junto aos deputados federais de seu partido.

Nas últimas semanas, Manchineri vem recebendo apoio formal de organizações indígenas da Amazônia. Na última segunda-feira (10), a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coica) enviou um ofício indicando o nome dele ao ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Geddel Vieira Lima.

O deputado Flaviano Melo confirmou que o PMDB e o DEM indicaram Sebastião Manchineri, mas disse que o PSC também reivindica a chefia da Funai. “Apoiamos o nome do Sabá e o indicamos. Mas o deputado federal André Moura [líder do governo Temer na Câmara] disse que a indicação para o órgão indigenista caberá ao partido dele e que o novo presidente será o general Franklimberg, e que, inclusive, ele já seria nomeado e que tomaria posse na terça-feira [dia 18]”, afirmou Melo.

O Partido Social Cristão (PSC), presidido pelo pastor Everaldo Nascimento, já havia indicado outro militar, o general Sebastião Roberto Peternelli. O nome do militar não foi aceito pelas organizações indígenas, levando o governo Temer a recuar de sua nomeação.

Sebastião Manchineri afirma que não desiste da presidência da Funai apesar da pressão do PSC.

“Meu nome está mantido. Não é fácil, mas não vou desistir dessa candidatura. É um momento oportuno. Chegou o momento de um indígena assumir [a Funai], pela coletividade dos povos indígenas. Não concordo com essa conjuntura que está aí. A gente ser dominado pelas igrejas, pelos militares e por pessoas que sempre foram contra os povos indígenas. Por isso estou na missão de assumir a presidência da Funai”, disse

Para Manchineri, nomear um general do Exército para a presidência da Funai é voltar ao passado. “Moralmente, é um fato negativo. Decidir por um não-índio é como se fosse a imposição da nossa incapacidade de assumir uma demanda e uma solução dos temas que nos afetam”, afirmou.

O presidente do DEM no Acre, Tião Bocalom, também defende o nome de Sebastião Manchineri. Ele disse que nesta semana vai a Brasília para discutir a elaboração de um ofício assinado por parlamentares do DEM em favor do indígena. Segundo Bocalom, o governo do Amazonas também assinou um documento em apoio a Manchineri.

“Queremos apoio do DEM nacional. Na terça-feira (18) quero conversar com o presidente do partido, senador Agripino Maia, para que ele possa nos apoiar. O Sebastião é membro do DEM e entendemos que, em função de seu currículo, de sua experiência em fóruns e do apoio que vem recebendo de muitas organizações indígenas, ele é o nome ideal para a Funai. Atualmente a Funai é uma coisa paternalista, mas com o Sabá sabemos que os indígenas podem contribuir muito mais pelo Brasil”, disse Bocalom.

Já o DEM nacional não confirmou o apoio a Manchineri. Em resposta a assessoria de imprensa do presidente do partido, o senador Agripino Maia (RN), disse: “A presidência nacional do Democratas não indicou e nem pleiteia indicações à presidência da Funai”.

Procurado, o governo do Amazonas disse à reportagem que “a nomeação para a presidência da Funai é atribuição do governo federal e que não comentará o assunto”.

A assessoria de imprensa do PSC confirmou que o general Franklimberg é o indicado do partido para a Funai, mas negou ter sido informada se a nomeação do militar ocorrerá nesta terça-feira (18). A reportagem não conseguiu falar com o deputado federal André Moura (PSC-SE) através de sua assessoria e de seu gabinete, em Brasília.

A reportagem também procurou a assessoria de imprensa do presidente do PMDB, senador Romero Jucá (RR), mas ninguém atendeu as ligações.