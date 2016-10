No Acre apenas 13% dos candidatos eleitos em 2016 são mulheres

Dados do TSE, afirmam que apenas 13% dos candidatos eleitos no pleito de 2016 no Acre são mulheres. Os outros 87% que passaram a ocupar prefeituras e cadeiras nas câmaras municipais são homens, segundo o órgão.

Do total de 251 eleitos durante as Eleições Municipais 2016, realizadas no dia 2 de outubro, somente 33 são mulheres. Ao todo, 218 homens foram eleitos no estado.

Em todo o Acre somente duas foram eleitas para serem prefeitas. Enquanto 20 homens foram eleitos para o mesmo cargo. De acordo com o TSE, isso significa que 46,6% dos votos válidos para chefes do executivo municipal foram computados a pessoas do sexo masculino e apenas 3,75% no sexo feminino.

Para vereador os números são ainda mais alarmantes. As mulheres somam 31 eleitas, contra um total de 198 homens que passaram a ocupar cadeiras nas câmaras dos municípios do Acre.

Esta é a segunda eleição municipal com a vigência da lei 12.034/2009, que estabelece que as siglas políticas devam preencher no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de cada sexo. Isso significa que nas Eleições 2016 cada partido ou coligação deveria lançar candidatas ao cargo de vereador com percentual mínimo de 30%.

Mesmo com a cota de gênero, os municípios de Xapuri, Brasileia, Marechal Thaumaturgo,Rodrigues Alves e Santa Rosa do Purus não elegeram nenhuma mulher ao cargo de vereadora. Em outros dez municípios do estado somente uma mulher foi eleita. Com informações do G1