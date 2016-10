Musa do Acre esbanja sensualidade para o Musa Brasil

Quem vê Magda Sampaio em tantas poses sexys, caras e bocas, não imagina que a Musa do Acre é advogada em tempo integral. Ela deixou de lado o terninho característico e colocou um biquíni que ressaltou as curvas e belezas da concorrente ao Musa do Brasil.

“É claro que já surgiram burburinhos no escritório, é normal, o pessoal nunca tinha me visto assim, de biquíni e em poses sensuais. Mas sei separar muito bem as coisas. No horário comercial sou muito discreta e focada, adoro meus looks comportados e imponho respeito. Depois do trabalho mostro meu lado mais sedutor e adoro usar roupas mais curtas e decotadas”, confessa a modelo de 25 anos.

Mesmo em um estado tão distante e, muitas vezes, esquecido por muitos brasileiros, Magda não se envergonha de dizer que veio do extremo Norte do País e que é bom as candidatas se prepararem.

“O Acre existe sim e está muito bem representado por mim”, afirmou entre as poses.

A final do Musa do Brasil acontece no dia 13 de dezembro no Hotel Holiday Inn Anhembi, em São Paulo, e reunirá 27 beldades representando seus respectivos estados, além de personalidades no júri.