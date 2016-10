Foto de Cunha sendo revistado pela PF em aeroporto repercute nas redes sociais

Uma foto em que o ex-presidente da Câmara e deputado federal cassado Eduardo Cunha (PMDB) aparece sendo revistado pela Polícia Federal no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, circula pelas redes sociais causando muita repercussão.

“Eduardo Cunha é revistado por 5min no aeroporto Santos Dumont após passar pelo detector: “Acho que foi uma pulseira”.”, diz o post no perfil @JotaInfo.

A imagem repercutiu entre os internautas, que especularam sobre os motivos da revista.

Cunha já havia passado por uma situação polêmica no Santos Dumont no último dia 12, ao desembarcar vindo de um voo de Brasília. O deputado cassado chegou a ser agredido fisicamente por uma mulher.

No Twitter, o peemedebista, que teve o mandato cassado pelo Plenário da Câmara e ainda é réu por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato, respondeu que “o mesmo grupinho” que costuma vaiá-lo nos aeroportos tiveram informação de sua chegada.

“O mesmo grupinho da semana passada, liderado pela mesma mulher, estavam ontem me esperando no aeroporto. Óbvio que tiveram a informação da minha chegada, em horário semelhante da semana passada. Continuo a dizer, pode vir me esperar, será um prazer. E não vão me constranger. Se eles perderam as suas boquinhas, o problema é deles”, ironizou Cunha.