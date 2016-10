Detran publica mais um edital de Notificação de Autuação por Infração de Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou novo edital de Notificações de Autuação por Infração de Trânsito (NAIT) no Diário Oficial do Estado (DOE).

O documento avisa aos proprietários de veículos que cometeram uma infração de trânsito e que a partir da data da publicação do edital têm 15 dias para realizar a defesa prévia na Junta Administrativa de Defesa Prévia (JARI), localizada no Detran da Avenida Ceará, em frente ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Quem quiser saber se o seu veículo está na lista deve acessar o DOE do dia 18 de outubro. As multas estão listadas por meio dos caracteres das placas, número do auto de infração, data do cometimento e o código da infração.

“Só estão listadas no edital as NAIT’s que foram devolvidas pelos Correios, ou porque os carteiros não encontraram o destinatário, ou porque não obtiveram a assinatura no ato do recebimento da correspondência”, explica a coordenadora da divisão de multas do Detran, Heretuza Pessoa.

Todas as terças-feiras o órgão de trânsito deve realizar notificações como esta, por meio do Diário Oficial, até que todos os proprietários de veículos com autuação por infração de trânsito sejam avisados.