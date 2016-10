Mulher é assassinada a tiros no bairro Conquista

A dona de casa Denise Galvez de Lima de 40 anos, foi assassinada na tarde dessa terça-feira 18, na rua Padre Cicero, bairro Conquista, com pelo menos 5 tiros.

Segundo informações colidas no local, a dona de casa estava com seu marido em uma motocicleta quando eles iniciaram um discussão, foi quando ele desceu da moto e foi caminhado, seguindo para casa de uma filha dela que mora no mesmo bairro. Quando ele caminhou uns 300 metros, dois homens em carro pararam e sem falar nada o passageiro do veiculo atirou pelo menos cinco vezes contra a vitima que ficou baleada no chão, a dupla fugiu logo após os disparos.

A ambulância 01 do SAMU foi acionada, mas quando chegou no local a vitima já estava sem vida. Policiais do 4º Batalhão isolaram a área até a chagada dos peritos do IML, que fizeram a perícia do local e levaram o cadáver para ser periciado no IML e depois liberar o corpo para a família poder fazer o velório. Esse a mais um caso para Delegacia de Homicídio resolver.

Selmo Melo