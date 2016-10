Coluna Bom Dia

É guerra!

Começou a guerra entre as facções criminosas do Bonde dos 13 e do Comando Vermelho, que vai arrastar os demais grupos criminosos do Brasil em uma onda de violência. Os presídios estão explodindo e os conflitos chegam às periferias. A perspectiva é sombria.

Lá e cá

Roraima explodiu, Rondônia explodiu. No Acre, a segurança dos presídios levou o conflito para os integrantes que estão soltos. São Paulo teve rebeliões. Como se já não bastassem os problemas do país, agora vem mais essa guerra civil do crime organizado.

Quem combate

É preciso ficar bem claro que crimes de facções organizadas não são, não podem ser responsabilidade de governos estaduais. O comando é nacional e o combate também deve ser. Não será o Acre ou Roraima que controlarão as facções. É um problema muito maior que o poder de fogo e a competência das polícias dos estados. Ou o Governo Federal intervém com a Força Nacional, ou a situação se agravará muito.

Poder

Se as polícias se ocupassem mais com as facções e menos em reprimir manifestações de estudantes, poderiam por um pouco de ordem nessa situação.

Arrocho

Por todo lado, em todo o país, só se fala em arrocho e demissões. No Acre, não é diferente. Os prefeitos que estão saindo só não economizar tinta de caneta para assinar demissões.

Xapuri

Em Xapuri, a cada dia, mais uma leva de servidores e cargos vai para a rua. Ontem, o prefeito nomeou Idalino Pessoa como secretário de Infraestrutura, acumulando com Meio Ambiente e mais um bocado de funções, cujos titulares receberam o bilhete azul.

Tarauacá

Em Tarauacá, de uma penada só, 25 saíram ontem. Todos provisórios, porque a prefeitura não pode fazer o concurso público.

Capital

Na Capital, a estratégia será diferente: os contratos de provisórios e terceirizados que vencem a partir de 31 de outubro, como é o caso da EMURB, só serão renovados, se forem, no ano que vem, em um novo período administrativo, um novo mandato.

Fora de tempo

Um dia após o governador Tião Viana anunciar o corte de 545 cargos em comissão e de função comissionada, já que o estado necessita reduzir despesas para manter a economia diante do momento delicado da crise nacional e garantir os salários em dia, servidores da Secretaria de Saúde começaram uma greve pedindo aumento salarial.

Inoportuna

Intempestiva é como pode ser classificada essa greve da Saúde. O Brasil e o Acre não têm dinheiro, a crise é geral e falta dinheiro até para papel, copo descartável e combustível, mas mesmo assim, diante desse cenário, os servidores da Saúde no Acre fazem greve por aumento salarial. É um direito deles, mas o momento é inoportuno.

Fazendo milagres

Num esforço pessoal, desde o começo do ano, o governador Tião Viana luta para reduzir despesas e faz milagres para fechar a folha salarial, hoje em torno de R$ 200 milhões por mês. E nunca é demais lembrar, o Acre de Tião Viana é um dos três estados que ainda estão conseguindo, com bastante sacrifício, pagar os salários em dia.

Se vira nos 30

Para o leitor compreender melhor o delicado quadro financeiro e econômico do Acre nesta reta final de ano, o governador Tião Viana e sua equipe estão se virando nos 30 para honrar as quatro folhas salariais que ainda restam em 2016, que são os salários de outubro, novembro, dezembro e 13º.

540 milhões

O total dessas quatro folhas é de R$ 640 milhões, mas os servidores da Saúde não estão nem aí, acham isso uma merreca. Por isso, fazem greve querendo aumento salarial. Assim fica difícil.

Oportunismo

Já tem gente inventando que é blefe a demissão de comissionados no Governo do Estado. Só que não. Quem diz isso são sindicalistas que estavam desaparecendo, calados, mas sabem ser oportunistas e ressurgem das cinzas como a Fênix da asa quebrada.

Oportunismo II

O foco dos enfrentamentos sindicais está no Sindicato da Saúde, o Sintesac. Num momento de séria crise, inventam uma greve…

Panela

Bater panela contra a PEC que tira dinheiro da saúde, eles não querem não. Reivindicar mais atenção do Governo Federal, também não pode. O alvo é só o Governo do Estado. Ou seja, para bom entendedor, já começou a campanha de 2018.

Funai

O Acre quer emplacar o presidente da Funai. PMDB e DEM acreanos concordaram com a indicação de Sebastião (Sabá) Manchineri para o posto em Brasília. É o único indígena indicado. O PSC quer o general do comando do CMA; outras alas defendem o nome de Noel Villas Boas, filho de um dos irmãos indigenistas famosos. Mas, o Acre tem chance.

Evangélicos

O perigo são os grupos evangélicos que fazem uma cruzada para pegar a Funai e implantar uma agenda religiosa no órgão, de evangelização das comunidades e contra o que chamam de infanticídio nas reservas.

Força

Se uma pessoa pode dizer que foi de zero a cem nessas eleições é o juiz aposentado Pedro Longo, dirigente do PSL. O partido elegeu dois vereadores na Capital e mais três no interior. Antes, não tinha nenhum.

Encontro

Ontem, Pedro Longo levou os dois vereadores eleitos, Juruna e Jarude para um encontro com o prefeito Marcus Alexandre, que ocorreu na mais perfeita tranquilidade. Uma reunião de trabalho e de análise do futuro de Rio Branco.

Independente

O vereador Jarude, que deu declarações de independência, de quem pisa duro, está aprendendo a ate da política e da negociação. Pode ser um bom parlamentar. Terá um bom professor no dirigente de seu partido. Pedro Longo sabe das coisas, tem integridade e respeito.

Até a mãe

Casos que só acontecem nesse país. O deputado amazonense Silas Câmara, marido da ex-deputada acreana Antônia Lúcia, escapou da cadeia e da condenação porque um processo contra ele prescreveu depois de passar mais de oito anos sem julgamento.

Nome

O deputado foi acusado de falsidade ideológica e fraude para burlar o fisco. Ele fraudou seus documentos, incluindo o sobrenome da mãe em uma certidão de nascimento e, com esse artifício, tirou novos documentos e novo CPF, criando uma nova pessoa, um novo Silas, livre de pendências fiscais e dívidas.

Amor de filho

Quando se descobriu a mutreta, seu advogado disse não houve má-fé, apenas um filho amoroso que quis homenagear a mãe. Pode isso?

Verdadeiro

Esse é o que se pode chamar de um verdadeiro e literal filho da mãe. No bom sentido, claro… Ou seja, está explicado onde a ex-deputada Antônia Lúcia aprendeu o que sabe. E não pensem mal, a coluna só quer homenagear o marido dela…

ENEM e FIES

O deputado César Messias foi um dos que mais lutou para apressar a votação do Projeto de Lei (PLN) 8/16, que abre crédito suplementar de R$ 1,10 bilhão para o Ministério da Educação realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para o pagamento aos bancos pelos serviços prestados no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Aprovado

O projeto foi aprovado ontem, depois de grande apreensão. O deputado César Messias (PSB) elogiou o Congresso pela medida acertada. “Milhares de jovens estavam temerosos de não mais condições de concluir a universidade, pois havia uma indefinição dos recursos para a renovação dos contratos com o Fies. Felizmente, agora não correrão mais esse risco porque os recursos já serão liberados logo que a matéria aprovada seja sancionada pela Presidência”, disse ele.

Verba

Quem deu uma pequena respirada foi o prefeito Marcus Alexandre que ontem recebeu o dinheiro para as obras de contenção de encostas do Rio Acre, anunciadas na semana passada e teve a garantia de liberação de R$ 735 mil para a conclusão do mercado do peixe.

Julgamento

Será hoje o julgamento da legalidade ou não da lei aprovada na Assembleia que permite o Governo do Estado usar os depósitos judiciais. Em época de crise, é um disparate esse dinheiro ficar parado, já que o histórico é que, em mais de 80% dos processos, o Estado acabe por ganhar as ações em litígio.

Movimento

Mas o governo enfrenta forte resistência de muita gente interessada em manter esses recursos inacessíveis. O TJ deve decidir hoje.

Desmate

O levantamento mensal realizado pelo Imazon apontou que, em agosto, aumentou 41% o desmatamento na Amazônia Legal. No Acre, o aumento foi de 2% que aparentemente não preocupa…

Varejo

Mas pesa sim para o Ibama, que há dois anos tenta impor uma estratégia para acabar com o desmate no varejo no Acre. Um pouquinho daqui, 2% dali e a floresta vai se degradando. Esses desmates ocorrem principalmente em terras indígenas, reservas e projetos de assentamentos.

Dupla?

Enquanto a FPA se perde no emaranhado das candidaturas para governo em 2018, Sérgio Petecão e Gladson Cameli dizem uníssonos que estão prontos para caminhar rumo ao Palácio Rio Branco.

Dinossauros

Universitários da vizinha Madre de Dios, no Peru, tomaram ontem a universidade daquele Estado exigindo que o reitor se aposentasse, já que completou 70 anos.