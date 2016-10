Governo confirma obras de infraestrutura com o Dnit no Alto Acre

Após reunião com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), na segunda-feira, 17, em Brasília, o diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura, anuncia obras de infraestrutura no Alto Acre. O Anel Viário, de Epitaciolândia e Brasileia, e a ponte que liga os dois municípios estão assegurados pelo órgão federal e serão realizados em uma parceria com o Deracre.

Com um valor estimado de R$ 30 milhões, a nova ponte que será erguida sobre o Rio Acre, ligando Epitaciolândia e Brasileia, é um desejo antigo dos moradores da região.

Além de contribuir para o fluxo interno, ela faz parte de um contexto viário mais amplo. “A obras faz parte de uma estratégia econômica internacional. Ela melhora o acesso para a Estrada do Pacífico, no Peru, e também amplia o escoamento da produção em conjunto com a obra da ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia”, afirma Moura.

A ponte já terá dimensões observando a última cota do Rio Acre, evitando possíveis alagamentos, além de ser feita com capacidade para veículos pesados, que atravessam as duas cidades constantemente.

Notícias sobre a BR-364 e a Avenida Marinho Monte

A reunião com diretor geral do Dnit, Valter Casimiro, também contou com a participação do senador Jorge Viana, do deputado federal Leo de Brito, da deputada estadual Leila Galvão, da prefeita eleita de Brasileia Fernanda Hassem e do supervisor do Dnit no Acre, Thiago Caetano.

Houve também notícias sobre a BR-364, entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, e a Avenida Marinho Monte, em Brasileia.

Sobre a BR, o órgão federal garantiu ações emergenciais em trechos críticos e com risco de apartar a estrada. A licitação para a reconstrução dessa rodovia já está ocorrendo, agora está na fase de recursos entre as empresas concorrentes.

Na Marinho Monte foi autorizada uma obra para que ela resista ao inverno, com drenagem e alargamento lateral, para no próximo verão ser concluída uma ação para durabilidade maior.