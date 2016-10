Prefeitura finaliza obras em ruas no Conquista

Na contramão da crise, em pleno final de verão, a Prefeitura de Rio Branco segue com serviços de infraestrutura nos bairros da capital. No Conquista, a parceria entre Prefeitura e Governo do Estado viabilizou a execução de obras num conjunto de 9 ruas adjacentes da Valdomiro Lopes e Otávio Rola. Os recursos foram investidos na construção de meio fio, calçadas dentro dos padrões de acessibilidade e pavimentação com tijolos. “Além de calçamento e pavimentação, o projeto de infraestrutura inclui drenagem, esgotamento e rede de água”, informou o diretor técnico do Depasa, Anderson Mariano.

A obra executada dentro do cronograma está prestes a ser concluída. Nesta terça-feira, 18, o prefeito Marcus Alexandre foi ao local acompanhar o trabalho feito pela construtora responsável. “É uma obra importante, por isso hoje estamos aqui para acompanhar o trabalho nas quatro ruas que ainda restam. Já foi feita imprimação e compactação, restando apenas a pavimentação com tijolos, e nós agradecemos a parceria com o Governo do Estado, o Depasa e moradores, que agora já contam com melhores condições de locomoção” destacou prefeito Marcus Alexandre.

Morador do bairro há 15 anos, Erasmo Almeida destaca a importância da obra nas ruas adjacentes. “Uma maravilha. Agora a gente não tem mais lama, pode se sair de casa com mais conforto e tranquilidade, e a gente só tem a agradecer ao prefeito Marcus Alexandre por trazer isso pra gente”, disse.