Brasileiros viajaram em 2016 mais do que no ano passado

Apesar da crise generalizada que o Brasil atravessa, o número de brasileiros que vão viajar ou já viajaram em 2016 subiu em 2016 em comparação ao ano passado. Mesmo que pouco, o percentual aumentou.

De acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, em 2015 eram 25% e este ano são 26%. O colunista ainda destaca que o índice de quem já viajou ou vai para o exterior esse ano também subiu um ponto: de 3% para 4%.

Os dados são de uma pesquisa realizada pela Fecomércio RJ/Ipos, que ouviu 1,2 mil pessoas em todo o país.