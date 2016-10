Locais de prova do Enem 2016 devem ser divulgados hoje

O Ministério da Educação deve divulgar neste quarta-feira (19) os locais de prova para o Exame Nacional do Ensino Médio (2016).

As informações serão enviadas por e-mail aos inscritos e estarão disponíveis pelo aplicativo do Enem do governo federal e pelo site http://enem.inep.gov.br/participante/.

Os cartões não serão impressos e só estarão disponíveis na versão digital.

A edição deste ano do Enem contará com reconhecimento digitais (biometria), todos os candidatos, no momento em que assinarem a lista de presença dentro das salas, terão de passar pelo processo para evitar fraudes. O governo federal informou que 22 mil servidores federais vão trabalhar como certificadores com o coordenadores de prova em cada ponto de aplicação.

PROVAS

As provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro de 2016. No primeiro dia, sábado, o candidato terá 4 horas e 30 minutos para responder questões de ciências humanas e de ciências da natureza. No domingo, ele terá 5 horas e 30 minutos para as perguntas de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e redação.