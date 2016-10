Aleac prepara pacote para contenção de despesas

As constantes quedas dos repasses constitucionais, a crise financeira e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), obrigou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Ney Amorim (PT-AC), a tomar medidas drásticas para evitar que o parlamento feche o ano no vermelho. O primeiro passo será dispensar os comissionados, o segundo acabar com o abono permanência e em último caso, na dispensa de servidores.

“Pedimos ao setor de recursos humanos para fazer um levantamento dos gastos e da folha de pagamento, para cumprir os compromissos, com os servidores do legislativo”, revelou Amorim.

As medidas de contenção de despesas, segundo ele, visa manter o pagamento em dias, inclusive o 13° salário no fim de ano. Como a cada mês registra uma redução dos repasses constitucionais, agora o Legislativo Estadual tem que reduzir as despesas para não infringir a legislação vigente que estabelece um limite de gastos com a folha de pagamento.

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o limite não pode ultrapassar os 54% do orçamento da receita corrente líquida. “Assim, como o governo do estado temos que fazer a nossa parte nesta época de vacas magras”, ponderou o presidente da Casa.

Somente no primeiro semestre deste ano, a Aleac teve um gasto de R$ 86.225.263,03 que correspondeu por 2,18% da receita corrente líquida, enquanto o limite prudencial estipulado era de R$ 75.033.064,06 que representa 1,90% dos gastos, com a folha de pagamento. O artigo 20° da legislação vigente traz a seguinte recomendação: A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: “II – na esfera estadual: a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados”.

Medidas Com a queda da arrecadação de tributos e a redução dos repasses constitucionais, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendaram que os gestores reduzisse a folha de pagamento, mas diante do cenário de recessão, as recomendações começaram a ser adotadas nestes seis meses.

“A partir do próximo mês vamos ter de cortar na própria carne”, prometeu o secretário da Mesa-Diretora, deputado Manuel Moraes (PSB-AC).

Explicou que o orçamento teve uma queda de 40% em comparação, com o ano de 2014, mas diante do cenário de incerteza, não podem mais adiar as medidas que precisam ser adotadas. A redução da folha de pagamento é para não chegar no fim do ano, com as contas no vermelho, porque o governo do estado não tem como antecipar receita.

“Reduzimos as despesas de combustível, dispensamos os prestadores de serviços e promovemos alguns cortes, para adequar a folha a atual realidade econômica”, finalizou o deputado socialista.