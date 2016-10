Segurança evita tragédia e retoma controle de presídio

A Segurança Pública do Acre convocou uma coletiva de imprensa na noite desta terça-feira, 18, para esclarecer o que ocorreu na Unidade Penitenciária 04 (UP-04), em Rio Branco. Segundo a polícia, três reeducandos e uma pessoa que havia ido deixar um apenado do regime semiaberto, foram feridos e conduzidos ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb).

Após as forças do Estado retomarem o controle da penitenciária, o governador Tião Viana, acompanhado da vice-governadora Nazareth Araújo, do procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque, e da cúpula do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), concedeu uma coletiva de imprensa para esclarecer os fatos ocorridos na UP-04.

“Graças a Deus e ao empenho de cada operador de segurança envolvido nessas ações, que evitamos o que ocorreu em outros estados do país, com mortes e inúmeros feridos. A Inteligência da Segurança Pública já havia se antecipado à chegada de pessoas ao Acre para realizar essa tentativa de invasão ao presídio. Evitamos uma tragédia”, destacou o governador Tião Viana.

O governador deixou claro que a problemática dos presídios enfrentada pelos estados ocorre devido ao contingenciamento de R$ 2 bilhões no Fundo Penitenciário da União, que não repassa tais valores para que os estados estruturem as penitenciárias.

Entenda o caso

O caso ocorreu em meio à briga e a disputa de território entre facções criminosas que acontece em todo país e resultou em tragédias nas penitenciárias de Roraima, Rondônia e Maranhão.

No Acre, o tiroteio na UP-04 ocorreu quando os detentos do regime semiaberto chegavam para dormir na unidade e foram surpreendidos por homens armados que os abordaram na entrada da penitenciária. Os agentes penitenciários reagiram efetuando disparos, mas tiveram que recuar para dentro do presídio após a correria dos reeducandos.

Após uma ação conjunta dos agentes com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar, a situação foi controlada.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, armas e munições foram apreendidas e pessoas envolvidas no episódio, estão presas.

“As forças policiais evitaram o que poderia ter sido uma carnificina, a exemplo do que ocorreu em Roraima e Rondônia, quando 33 pessoas foram assassinadas. Vamos continuar vigilantes, seguindo o planejamento traçado pela Segurança Pública”, disse.

Poucos minutos após o informe sobre o tiroteio na UP-04, o Sisp instalou o Gabinete de Crise, que permanece montado por tempo indeterminado para dar respostas a possíveis situações que porventura ainda ocorram.