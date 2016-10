Vendas têm queda no Acre

As vendas no comércio varejista do Acre registraram a principal queda no Brasil, em agosto, comparado a julho. O setor recuou 4,2% em apenas um mês, segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A segunda retração foi do Amazonas, de 3,3%, só não foi pior que a do Acre, onde o comércio recuou 4,2%, em agosto.

Na comparação com o ano anterior, o setor havia recuperado parte da queda, em julho, mas voltou a cair. Em agosto, houve retração de 9,7%, em relação a igual mês de 2015.

O resultado do Amazonas foi pior que a média nacional. Em todo o País, a atividade do comércio varejista caiu 5,5% em agosto em relação ao mesmo período de 2015. No acumulado do ano, a atividade comercial varejista amazonense tem recuo de 11,6%.

Já o índice de variação de volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos e de material de construção, caiu 11,5% em agosto, em rela- ção a agosto de 2015. O resultado foi um pouco melhor que o apurado em julho, quando houve queda de 12,9%.

A receita nominal de vendas apresentou, pelo segundo mês consecutivo, uma leve alta, de 1,2%,na comparação com agosto de 2015. A receita já havia subido 5%, em julho. No acumulado do ano,a receita caiu 1,1%.

No País, três dos principais segmentos retraíram. A queda de hipermercados, supermercados, alimentos, bebidas e fumo foi de 2,2%. Combustíveis e lubrificantes (-10,0%) e artigos de uso pessoal e doméstico(-10,8%).