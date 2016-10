MPAC sedia encontro nacional sobre indicadores estratégicos do Ministério Público brasileiro

Nos dias 20 e 21 deste mês, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) realiza no Acre o Workshop de Indicadores Estratégicos Nacionais, que vai reunir representantes de todas as unidades do Ministério Público brasileiro. O evento começa na quinta-feira, a partir de 8:30h, no auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em Rio Branco.

Antes do início das atividades, o procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto vai conduzir uma sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, que terá a presença do conselheiro do CNMP, Orlando Rochadel Moreira.

Com o encerramento da sessão, o conselheiro Orlando Rochadel, que preside a Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, fará a abertura oficial do encontro.

A programação prevê palestras, dinâmicas, entre outras atividades, entre as quais, a apresentação da Resolução do CNMP, que trata do planejamento estratégico nacional do MP.

Também será feita uma exposição do Fórum Nacional de Gestão (FNG), que tem por objetivo promover o debate, o estudo, a análise, a discussão, a harmonização, a articulação e a implementação das melhores práticas de gestão para o suporte às atividades-fim do Ministério Público brasileiro.

Gestão em Pauta e Reunião de Acompanhamento Tático-Operacional

Ainda no dia 20, mas no período da tarde, o MPAC estará promovendo outros dois eventos: Gestão em Pauta entre membros da Secretaria Geral do CNMP e os diretores da Instituição, sendo finalizado com a presença do procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque.

O outro é a 9ª Reunião de Acompanhamento Tático-Operacional, que tem como objetivo a pactuação do modelo de governança e seus desdobramentos estratégicos, alinhados à Lei Orgânica do MP e à Resolução 147/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o planejamento estratégico nacional do Ministério Público.

O procurador-geral fará a abertura e exposição sobre a nova dinâmica de acompanhamento e responsabilidades compartilhadas para resultados, além de lançar o Banco de Projetos e Prêmio MPAC, que vai reconhecer práticas bem-sucedidas no âmbito do MP acreano.

Logo em seguida, o conselheiro Orlando Rochadel irá proferir uma palestra sobre o tema ‘ Inovar para o Cidadão: o desafio de criar experiências que gerem valor’.

Outro palestrante da reunião será o presidente do Conselho Nacional de Corregedores- Gerais do Ministério Público e corregedor-geral do MP do Rio Grande do Sul, procurador de Justiça Ruben Giugno Abruzzi, que vai falar sobre corregedorias e controles internos.

A programação também inclui uma apresentação sobre a política de segurança institucional do MPAC, dos serviços do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e do Núcleo de Atendimento Psicossocial em Dependência Química (Natera), e de resultados e desafios dos Centros de Apoio Operacional do MPAC