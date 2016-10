Evento sobre gastronomia comemora o Dia Internacional do Chef de Cozinha

Falar sobre gastronomia e suas várias nuances é a ideia do encontro que comemora o Dia Internacional do Chef de Cozinha, na quinta-feira, dia 20 de outubro. O evento Bate-papo e Gastronomia será a partir das 17h30, na Livraria Paim com a participação de chefs, empresários da área, amantes da gastronomia e convidados. O encontro é gratuito.

Reunir toda essa turma para debater o tema foi uma ideia que partiu da designer de moda Manuela Paim. Ela pontua que a gastronomia tem crescido no Acre, mas que é preciso criar esses espaços para promover o tema. “Todos os dias faço mil perguntas ao meu irmão nutricionista sobre alimentação saudável, e a partir daí, lancei a ideia de fazermos uma oficina”, disse.

O bate-papo abre com a oficina de alimentos funcionais com o nutricionista Gleison Paim, que falará sobre as receitas práticas para uma alimentação saudável. São 20 vagas oferecidas e as inscrições gratuitas podem ser feitas pelo endereço: http://bit.ly/2dYn2ol.

Vários temas formam o painel com convidados. Um deles é sobre a Escola de Gastronomia e Hospitalidade do Acre, que será apresentado pela primeira-dama, a arquiteta Marlúcia Cândida, que assina o projeto, que faz parte do programa de formação profissional do governo do Estado.

Marlúcia apresentará a concepção do projeto inspirado nos elementos da arquitetura amazônica.

“A escola foi pensada com o objetivo de promover a formação de excelência na área, atuando como centro disseminador da identidade e da cultura acreana, com empreendedorismo e sustentabilidade. Esse encontro é uma oportunidade de compartilhar o momento que vivenciamos com a gastronomia no Acre”, explicou.

Empresário do ramo, o proprietário da rede de restaurantes Deck, Paulo Henrique Felício, apresenta o tema empreendedorismo. Em seguida, a chef Izanelda Magalhães, do Jannu’s Bistrô falará sobre os pratos goumert e a importância da boa apresentação.

O evento segue com Jonas Ferreira, do grupo Facebook Gastronomia no Acre. O painel será sobre dicas do uso das redes sociais para melhorar as operações dos empreendimentos de gastronomia.

Outro tema trata dos pratos típicos acreanos. Ele será apresentado pela empresária Marilene Costa, do Alecrim.

Serviço: Livraria Paim – Rua Rio Grande do Sul, 182. Esquina com a Floriano Peixoto.