70% dos brasileiros não querem a PEC 241, aponta pesquisa

Segundo pesquisa Vox Populi/CUT, a PEC 241 – que prevê o congelamento de gastos públicos durante duas décadas – é rejeitada por 70% dos brasileiros. Apenas 19% concordam com a proposta apresentada por Michel Temer, 6% são indiferentes e 5% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de outubro com a participação de 2 mil pessoas.

De acordo com a publicação da Revista Fórum, quando o tema é a reforma da Previdência, a rejeição sobe para 80%. Outros 15% concordam com as mudanças, que preveem a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, com no mínimo 25 anos de contribuição. Cerca de 4% nem concordam nem discordam e 2% não sabem, não têm opinião ou não responderam.

O levantamento mostrou ainda que Temer é mal avaliado por 74% dos entrevistados. Para 40%, o desempenho dele como presidente é regular e 34% veem como negativo. Só 11% consideram o governo positivo e 15% não sabem ou não responderam.