Bandidos em guerra: Acre impede massacre e contém invasão na Papudinha

Está declarada a guerra entre as duas principais facções do crime organizado brasileiro, O PCC, com “sede” em São Paulo e o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, mas que hoje comandam o crime, o tráfico de drogas dentro e fora dos presídios em todo o país. Essa disputa está se dando especialmente nos estados da fronteira, na luta pelo controle das rotas do tráfico de drogas e armas.

A violência desencadeada pelo confronto entre os grupos rivais fez, esta semana, 33 motes nos presídios da Amazônia, 25 em Roraima e oito em Rondônia e só não teve consequências trágicas no Acre porque as forças de segurança conseguiram impedir a invasão de um grupo de pelo menos 25 bandidos fortemente armados enviados pelo PCC e que tentaram tomar a Penitenciária 04, chamada de “papudinha”, destinada a presos do Regime Semiaberto.

Houve intensa troca de tiros entre o bando armado com armas pesadas como fuzis e granadas e forças de elite da Polícia Militar, que já estava de prontidão para conter os atentados, graças a um eficiente trabalho de inteligência e prevenção.

Os bandidos chegaram à Penitenciária no momento em que os presos do regime semiaberto retornavam para a prisão, após passarem o dia fora, trabalhando com autorização judicial. Com a chegada do bando criminoso, os agentes penitenciários de plantão tentaram reagir, mas foram rechaçados pela supremacia do armamento da facção e tiveram que se refugiar dentro da unidade, acionando imediatamente a polícia Milhar, que já estava de prontidão para conter ataques.

A chegada da PM iniciou uma grande troca de tiros e três detentos do regime semiaberto ficaram feridos, assim como uma pessoa que foi levar um dos presos de volta ao presídio. Nenhum policial foi ferido, nenhum preso resgatado, a invasão não se concretizou e os bandidos fugiram.

Ainda à noite, após chegar de viagem, o governador Tião Viana deu entrevista coletiva, junto com a vice-governadora Nazaré Araújo, o Procurador geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque, o secretário de segurança Emylson Farias e a cúpula da PM, elogiando o trabalho das forças policiais e cobrando do governo federal a liberação de mais de R$ 2 bilhões do Fundo Penitenciário retidos em Brasília.

Tião Viana destacou o confronto de facções, as mortes ocorridas em outros locais e revelou que a área de inteligência militar havia detectado que o PCC deslocou 65 integrantes fortemente armados para a região. Desses, 40 teriam ficado em Rondônia, onde rebeliões explodiram na segunda-feira, com oito mortos, e 25 vieram para o Acre. O ataque teria sido em represália á morte de suspeitos de pertencer ao PCC, em uma onde de crimes ainda sem solução, nos últimos dias. O choque entre as facções na capital acontece com ataques a ex-presidiários e pequenos traficantes em áreas periféricas, com motes claramente identificadas como execuções. São assassinados tanto supostos integrantes dos dois cartéis principais e ainda de grupos criminosos regionais.

Juíza libera saída de presos

Em função dos ataques de ontem, pela necessidade de se fazer uma minuciosa perícia nas instalações da papudinha e para evitar novas tentativas imediatas de invasão, a juíza Luana campos, da vara de Execuções Penais, autorizou saída especial de cinco dias para os detentos da unidade. Eles ficarão esses dias dormindo em casa, após saírem do trabalho, o que é facultado por lei.

O comando da segurança pública mantém alerta máximo e o governo instalou agora pela manhã um Comando de crise para acompanhar e intervir sempre que necessário. Todas as unidades prisionais do estado estão em alerta máximo e devem passar por nova e profunda varredura em busca de armas, drogas e telefones celulares.

PCC e Comando vermelho: aliança rompida faz explodir violência

Os dois principais grupos criminosos do país, PCC e Comando vermelho haviam, há anos, selado uma aliança informal que pôs fim à guerra que início dos anos 2.000 afetou presídios da região centro-sul. Os grupos passaram a dividir rotas de tráfico e territórios de atuação, delimitando as fronteiras e os limites de operação de cada organização.

Segundo o procurador de Justiça de São Paulo, Márcio Sérgio Christino, a relação entre as quadrilhas se agravou depois do assassinato do empresário e narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, de 56 anos, em junho. Ele era conhecido como “rei do tráfico” e sofreu uma emboscada na fronteira com o Paraguai. O seu carro, que tinha blindagem para suportar tiros de fuzil e metralhadora, foi perfurado com tiros de calibre .50, o mais potente usado em armas individuais. Sua morte abriu a oportunidade para grupos brasileiros passarem a comandar as ações dentro do território paraguaio e a disputa entre as facções chegou ao clímax.

“O PCC passou a comandar o tráfico nessa região da fronteira. O CV, então um aliado, imaginou que poderia lucrar com o tráfico, mas aconteceu o contrário. Quando eles perceberam a real situação, o PCC já tinha dominado tudo”, explicou o procurador Christino.

A partir daí, o PCC passou a desafiar o equilíbrio de forças das facções nos estados. Por sua vez, o Comando vermelho, como estratégia de sobrevivência, passou a se aliar a grupos criminosos regionais.

Segundo o Ministério Público, a facção paulista já atua em todos os Estados do País. Em parte deles, disputa o domínio com facções locais. A cúpula do PCC em São Paulo avalia e determina as ações em cada região. O PCC enfrenta, entretanto, forte resistência nas regiões Norte e Nordeste, lideradas pelas facções Sindicato RN e Família do Norte (FDN), além de Estados do Sul, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde se destaca o Primeiro Grupo Catarinense (PGC). No Acre, até então, o predomínio era da facção Bonde dos 13, que vinha sendo atacada pelo PCC. A partir do aprofundamento da divisão entre os grupos, o Comando Vermelho passou a se aliar a grupos locais para impedir o comando do tráfico pelo PCC. Em muitas penitenciárias , inclusive no Acre, o tradicional batismo de novos integrantes do PCC já está proibido. “Começou a guerra”, reagiu o secretário da Administração Penitenciária de São Paulo, Lourival Gomes.

Que mais sente, por enquanto, são os estados mais vulneráveis e na faixa de fronteira, áreas prioritárias para as quadrilhas. É o caso do Acre, Rondônia e Roraima. Por isso, a prontidão absoluta que o Acre impôs começa a mostrar sua efetividade e uma tragédia foi evitada na noite de terça-feira, graças á pronta ação da Segurança pública.